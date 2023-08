“Justice for Sanda Dia”: Nederlandse Sophie Straat maakt politiek statement op Pukkelpop

TV KIJK. Disneyprin­ses­sen gaan samen op avontuur in nieuwe LE­GO-special

Beeld je eens in: een film waarin je favoriete Disneyprinsessen de handen in mekaar slaan en samen op avontuur gaan. Wel, deze nieuwe special komt in de buurt! In ‘LEGO Disney Princess: The Castle Quest’ gaan immers vijf prinsessen de strijd aan met slechterik van dienst Gaston. Van die nieuwe special nu alvast de eerste beelden gedropt.