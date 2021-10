Jury ‘K2 zoekt K3' dropt bommetje op kandidaten tijdens bootcamp

Showbizz Gloria Monserez getuigt over grensover­schrij­dend gedrag: “Hij raakte me aan en ik blokkeerde helemaal”

8:45 “Plots raakte hij me aan op een plek die ik totaal niet wou.” Ketnetwrapster en Studio Brussel-stem Gloria Monserez (20) getuigt in een campagnefilmpje van Sensoa over grensoverschrijdend gedrag van een jongen tijdens een nachtje feesten. “Ik wist niet wat ik moest doen. Gelukkig was mijn beste vriendin in de buurt.”