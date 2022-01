Juridische strijd tussen Robert De Niro en ex-assistente blijft duren: “Ze gebruikte de kredietkaart van het bedrijf voor reisjes en een hondenoppas”

Muziek Herinner je je dit nog? Kim Kardashian speelde ooit mee in videoclip van Fall Out Boy

Kim Kardashian (41) is niet meer weg te denken uit de publieke belangstelling sinds ze wereldwijde bekendheid verwierf met de reality tv-show ‘Keeping Up With The Kardashians’. Maar haar fans zijn nu verbaasd door een optreden van de celeb voor ze echt bekend werd. In 2007 speelde de toen 26-jarige Kardashian namelijk mee in de videoclip ‘Thnks fr th Mmrs’ van Fall Out Boy, tot grote verbazing van haar fans.

14:11