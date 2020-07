Juridische strijd is eindelijk voorbij: weduwe en dochter Johnny Hallyday bereiken akkoord over erfenis TDS

03 juli 2020

16u55

Bron: BELGA 0 Showbizz Laeticia Hallyday (45), weduwe van Johnny Hallyday, heeft een “definitief akkoord” bereikt met actrice Laura Smet (36), een dochter van haar Laeticia Hallyday (45), weduwe van Johnny Hallyday, heeft een “definitief akkoord” bereikt met actrice Laura Smet (36), een dochter van haar in december 2017 overleden echtgenoot , over de nalatenschap van de zanger. Dat deelde ze vrijdag mee.

Details over de overeenkomst werden niet vrijgegeven. Er komt zo al deels een einde aan een lange juridische strijd. Ook met David Hallyday, de zoon van de Franse zanger met Belgische roots, wil Laeticia Hallyday nog tot een akkoord komen.

Nadat Hallyday, wiens echte naam Jean-Philippe Smet was, op 74-jarige leeftijd overleed, dook een in 2014 in de Verenigde Staten opgesteld testament op. Daarin liet Hallyday alles na aan zijn weduwe en hun twee geadopteerde dochters Jade (15) en Joy (11). De 53-jarige David en de 36-jarige Laura, kinderen uit eerdere huwelijken (met Sylvie Vartan en Nathalie Baye), meenden toch ook op een deel van het fortuin recht te hebben en trokken naar de rechter.

