Jupiler nekt jonge kandidaten in ‘De Slimste Mens ter Wereld’ Mark Coenegracht

11 november 2019

22u40 3 TV Nu en dan een biertje drinken van AB Inbev kan bepalend zijn voor het lot van kandidaten in ‘De Slimste Mens ter Wereld’. Vraag het maar aan straffe speler Mathieu Terryn en waardige invaller Ian Thomas, die in hun finale geen van beide ‘Jupiler’ als één van de meest gedronken Belgische biertjes wisten te geven. Het kostte Ian Thomas zijn plaats in de populaire quiz.

De zeventiende aflevering, die door Erik Van Looy werd omgedoopt tot ‘De Slimste Crèche ter Wereld’, met de 22-jarige Ian, de 23-jarige Christin en de 25-jarige Mathieu, kende een weinig spannend spelverloop door een overheersende Chrostin. Alle venijn en het kijkplezier zat in de staart van deze aflevering. Voor het eerst dit seizoen belandden de twee finalespelers nog eens op een altijd dramatische 1-1 stand in seconden. Met een vraag over de meest verkochte biermerken van AB Inbev in ons land en een 61-40 stand leek dat een koud kunstje voor de Bazart-frontman. Maar hij bleef steken op drie goede antwoorden, vergat ‘Jupiler’ te vermelden en zag de tijd wegtikken tot een alles bepalende 1. Ian had één seconde om zijn vel te redden en riep La Chouffe. Weliswaar een lekker bier, maar van concurrent Duvel Moortgat. Exit zo van een verrassende Ian Thomas, die het in de finale evenwel verknalde. Op vijf vragen drie keer geen enkel goed antwoord kunnen bedenken, is doorgaans fataal.

En dan was er nog het fijne juryduo Rik Verheye en de onnavolgbare Margriet Hermans. Geen geheim is te groot of te klein, of Margriet verklapt het. Willen of niet, we kwamen alles te weten over haar vaginale droogte of haar type ‘Callboy’. Het is al zeker niet één van de gasten uit de reeks van Jan Eelen, zo werd snel duidelijk.

De leukste quotes

Rik Verheye (over Tanja Dexters): “Ze heeft in 2013 ‘De Grote Sprong’ gewonnen. Volgens mij was het de laatste keer dat ze water heeft gedronken.”

Rik Verheye (tegen Margriet Hermans, over de grote gele Slimste Mens-ring): “Zeg Margriet, kan het zijn dat dit jouw oude maagring is die hier hangt?”

Kantelmomenten

De drie kandidaten laten na om voorsprong te nemen in ‘Open Deur’ en spelen slecht.

In de ‘Puzzel’-ronde laat Ian het afweten.

In de fotoronde is het de beurt aan Mathieu om veel tijd te verliezen, waardoor Chrostin in een erg comfortabele situatie belandt.

In de filmpjesronde blijft Mathieu ondermaats presteren. Chrostin speelt simpel uit.

De finale is spannend omdat Mathieu de kans laat liggen om eenvoudig af te ronden. Ian Thomas neemt de unieke kans om alsnog door te gaan evenwel niet aan.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Chrostin 428 sec.

2. Ian Thomas 224 sec.

3. Mathieu Terryn 223 sec.

De stand

1. Astrid Stockman: 8 deelnames, 5 overwinning, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

2. Lotte Vanwezemael: 6 deelnames, 4 overwinningen, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

3. Mathieu Terryn: 5 deelnames, 3 overwinningen, 2 finales gewonnen

4. Philippe Geubels: 5 deelnames, 2 overwinningen, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

5. Sebastien Dewaele: 4 deelnames, 3 finales gewonnen, 1 finale verloren

6. Natalia: 3 deelnames, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

7. Flor Decleir: 3 deelnames, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

8. Sofie Lemaire: 3 deelnames, 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

Nieuwkomer

‘De Ideale Wereld’-gezicht Thomas Huyghe