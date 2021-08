Junior Planckaert zet zijn eerste stappen na ongeval: “Mijn spieren zijn bijna volledig weg, maar volgende maand wil ik racen in Zolder”

Showbizz Lisa uit ‘Love Island’ haalt uit naar ‘Big Bro­ther’-Nick na stukgelo­pen romance: “Ik was het beu een geheim te zijn”

18 augustus Nick Kraft, finalist in het meest recente ‘Big Brother’-seizoen, is in ongenade gevallen bij ‘Love Island’-deelneemster Lisa Moerman. Het Playboy-model dacht met Nick de ware gevonden te hebben, maar dat liep met een sisser af. “Ik heb er genoeg van”, klinkt het. Nick zelf is geschrokken van deze uithaal. “Het klopt dat we gedatet hebben, maar van verliefdheid was nooit sprake.”