Junior Planckaert vindt nieuwe liefde: "Héél gelukkig met Zoë" TDS

11 oktober 2018

06u00 0 Showbizz Cupido heeft niet alleen bij Jeroen Van Dyck raak geschoten. Ook Junior (25), de jongste zoon van Eddy en Christa Planckaert, is weer verliefd.

‘Ja, onze Junior heeft een nieuwe vriendin’, zei zijn zus Stephanie recent. ‘Het gaat allemaal heel snel tussen die twee, dus dat ziet er veelbelovend uit. En als Junior gelukkig is, zijn wij dat ook.’

De goeie kant op

Het meisje heet Zoë Fetnaci. Ze is een knappe Gentse van 24 die Mode en Creatie heeft gestudeerd. Zoë is van Italiaanse origine. En ze is gék van dieren, net als Junior

‘Wij zijn heel gelukkig samen’, zegt Junior. ‘Ik heb Zoë in het uitgaansleven leren kennen, en we zijn nu al een aantal maanden een koppel. Het gaat fantastisch tussen ons. Of we gaan samenwonen? Daarvoor is het nog iets te vroeg. We zijn elkaar nog volop aan het ontdekken. Het gaat de goeie kant op, dat is een feit. Maar voorlopig behouden we nog elk ons leven, terwijl we toch zoveel mogelijk genieten van het samenzijn.’

‘Voor alle duidelijkheid: Zoë heeft niets te maken met de breuk met mijn ex’, benadrukt Junior. ‘Ik kende haar zelfs nog niet toen.’

Met Shirley was Junior acht jaar samen toen ze dit voorjaar uit elkaar gingen. De (té) grote afstand had hen de das omgedaan.

‘Verhuizen naar de Ardennen is een te drastische stap voor haar’, vertelde Junior toen hij nog samen was met Shirley. ‘Zij woont in Velzeke bij Zottegem, en ze heeft daar haar familie, veel vrienden. Net als ik wil Shirley dicht bij haar familie zijn. Als je dan bijna 200 kilometer van elkaar woont, wordt het moeilijk, hé. Mijn ouders en ik doen er alles aan opdat ze zich bij ons in de Ardennen thuis zou voelen. Maar één ding is zeker: ik ga in geen geval weer in Vlaanderen wonen, dat wéét Shirley.’

Met open armen

‘Shirley droomde ervan om paarden te fokken. Ik wilde voor haar graag paardenstallen bouwen op onze berg in Lesterny, maar zij zag het niet zitten om naar hier te verhuizen. We zagen elkaar dus enkel in de weekends en dat begon meer en meer door te wegen. Shirley en ik hebben sámen beslist om er een punt achter te zetten, maar we zijn nog goede vrienden.’

Junior heeft zijn nieuwe liefde Zoë al aan de rest van de Planckaert-clan voorgesteld, en ze werd met open armen ontvangen. ‘Ja, iedereen heeft haar heel graag’, lacht Junior. ‘Ze zijn heel blij voor mij. Het plaatje klopt volledig. Super, hé!’