Junior Planckaert praat voor het eerst over lange revalidatie na zwaar ongeval: “Het voelde alsof ik m’n been kwijt was”

Showbizz“Eerlijk? Ik zou echt in de put gezeten hebben als ik door dit ongeval m’n prille carrière als rallypiloot had moeten opbergen.” Gelukkig is dat niet het geval, al zal het nog enkele maanden duren vooraleer Junior Planckaert (28) opnieuw achter het stuur kan kruipen. Na een zwaar motorongeval vorig weekend wacht hem een maandenlange revalidatie. Voor het eerst vertelt de jongste zoon van Eddy (62) zelf wat er precies is fout gelopen op die noodlottige dag.