Junior Planckaert opnieuw thuis na motorongeval: “Het wordt een hevige rit”

Junior was afgelopen zaterdag met enkele vrienden aan het motorcrossen in de tuin toen hij lelijk ten val kwam. “Plots riep een zijn vrienden mij om te zeggen dat hij niet meer recht raakte en dat ze een ziekenwagen zouden bellen”, vertelde mama Christa daar eerder over. “Ik ben snel naar daar gelopen en zag hem op de grond liggen. Ik was opgelucht dat hij nog kon spreken en dat er niets aan zijn hoofd en rug was.”

Junior werd vervolgens naar het ziekenhuis gebracht en daar met spoed geopereerd door een sportdokter. Zijn scheenbeen is gebroken en zijn ligamenten zijn gescheurd. Woensdag mocht hij uiteindelijk het hospitaal verlaten. “Hij heeft nog heel wat pijn en is nog erg vermoeid door de operatie en z'n tijd in het ziekenhuis”, vertelt Katrien Luyten van VincentTV, het productiehuis achter ‘Château Planckaert’. “Logisch, want de wonde, van z'n knie tot de onderkant van z’n been, is echt serieus. De breuk in z'n scheenbeen is bovendien heel complex. Al is er ook goed nieuws: de kinesist is vandaag voor de eerste keer langsgekomen en de revalidatie kan dus van start gaan. Dat wordt sowieso een proces van maanden. Junior moet nu eerst langzaamaan weer leren stappen.”