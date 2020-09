Junior Planckaert heeft een vriendin, die ook te zien zal zijn in ‘Chateau Planckaert’ MVO

30 september 2020

07u14 1 Showbizz Junior Planckaert (28) heeft een vriendin. Hij vond de liefde bij ene Shana Goossens uit Vilvoorde, die we binnenkort ook te zien krijgen in de realityshow van zijn familie: ‘Chateau Planckaert’.

Junior leerde de 27-jarige Shana kennen via een datingapp. Hoewel ze al verschillende keren op bezoek ging bij de familie Planckaert, was ze tot nu toe nog niet te zien in het populaire Eén-programma. Binnenkort komt daar echter verandering in.

Mama Christa zal alvast blij zijn, want enkele afleveringen geleden zagen we nog hoe zij zich bezighield met Juniors zoektocht naar een lief. “Ik heb gevraagd aan de burgemeester of er hier in de omgeving iets is waar je je kunt amuseren. En eventueel een meisje kunt leren kennen”, zei ze toen nog samenzweerderig.