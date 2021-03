Junior Planckaert en zijn vriendin Shana zijn uit elkaar

Junior en Shana leerden elkaar kennen via sociale media en na enkele bezoekjes bij de familie Planckaert was ze ook te zien in het populaire Eén-programma. Haar intrede in ‘Château Planckaert’ ging wel niet onopgemerkt voorbij. Zo kreeg ze achteraf heel wat negatieve commentaar op sociale media. De Planckaerts zelf konden niet veel begrip opbrengen voor de giftige reacties en maakten meteen duidelijk dat ze het meisje wél bij de familie vonden passen. “Wij weten wel beter! Junior en ­Shana zijn gelukkig en wij zien dat meisje graag, da’s al wat telt”, vertelde Christa Planckaert destijds tegen Dag Allemaal.

In november vorig jaar vertelden Junior en Shana zelf nog wat meer over hun relatie in een eerste dubbelinterview met Dag Allemaal. “We zijn nogal verschillend. Maar dat is goed, zo vullen we elkaar aan. We zijn wel allebei enorme dierenvrienden”, aldus Shana. Daarnaast kwam ook het tweede seizoen van ‘Château Planckaert’ kort even aan bod. Zo vertelde Shana toen dat zij vermoedelijk ook in het tweede deel van de reeks te zien zou zijn. Of Shana nog zal opduiken nu de twee uit elkaar zijn, is niet bekend. De opnames, die door corona een maand werden stilgelegd, werden recent weer hervat. Er moet dus nog heel wat beeldmateriaal worden opgenomen.