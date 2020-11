Junior Planckaert en zijn nieuwe vriendin zijn smoorverliefd, maar... “Ik durf Shana nog te weinig zeggen dat ik haar graag zie”

“We weten wat we doen”, zeggen de Plan­ckaerts. “Jullie zijn levensge­vaar­lijk bezig”, oordeelt de Confedera­tie Bouw

22 oktober “Amateurisme, levensgevaarlijk.” Chateau Planckaert mag dan al elke zondag anderhalf miljoen kijkers verblijden, bij de Confederatie Bouw vielen ze vorige zondag van hun stoel, toen ze zagen hoe Eddy en co. tijdens de verbouwing van hun Frans kasteel tegen een pak elementaire veiligheidsregels zondigden: “Niét goed bezig, ook al zongen ze ooit van wel.” Overdreven, vinden de Planckaerts: “We weten wat we doen.” En toch: “Voor dit soort inbreuken worden in België werven stilgelegd.”