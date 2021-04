Junior Planckaert betrokken bij motorongeval: “Revalidatie zal maanden duren”

TV Verliefd­heid, ‘grunge’ en een radiode­buut in de eerste Battles van The Voice van Vlaanderen

24 april Na vier weken wervelende Knockouts hebben coaches Koen Wauters, Niels Destadsbader, Natalia en Tourist LeMC elk een ijzersterk team samengesteld van 6 talenten. Nu breekt er een nieuwe fase aan in het Voice-parcours: de onverbiddelijke Battles. Naar huis of naar de lives, dat is de inzet waar elke kandidaat voor het eerst in duet voor strijdt. Aan hun coaches om te bepalen met welke 3 topstemmen ze naar de liveshows trekken. In de eerste Battle-aflevering zijn de teams van anciens Natalia en Koen aan zet.