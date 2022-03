Julie Vermeire woont samen met vriend Laurins: "Met mijn vorige lieven had papa nooit een klik”

Dit voorjaar staat bol van de plannen voor Julie Vermeire. Haar nieuwe kledingcollectie komt uit, ze krijgt opnieuw kansen op tv én ze zou op Vlaamse podia staan met papa Jacques Vermeire in een gloednieuwe zaalshow. Dat laatste is een lang gekoesterde droom, maar enkele weken geleden kwam daar abrupt een einde aan toen Jacques door een ongelukkige val zijn schouder brak. “Hij was in de tuin aan het spelen met mijn hondje Sunny”, vertelt Julie, die behoorlijk onder de indruk was van het incident, in ‘Story’. “Ik schrok me rot, want ik zag meteen dat het serieus was. Zijn schouder was uit de kom, gebroken en op de koop toe nog zwaar gebarsten ook.” De tournee, die gepland stond om van start te gaan in maart, werd daardoor uiteindelijk afgelast. “Heel jammer, zeker voor papa. Hij leefde er al zo lang naar toe, maar besefte al snel dat nu op een podium staan geen optie is. Zeker omdat hij graag zot doet. Zingen en dansen. Hij moet zich vooral rustig houden en dat is voor hem al moeilijk genoeg”, klinkt het toch met een lachje. Ook ‘schoonzoon’ Laurins zou een rol spelen in de show. “De bedoeling was dat ik Jacques als pianist zou begeleiden, maar dat gaat nu dus niet door.... Helaas, want met een legende als hij op een podium staan is toch ook wel ergens een droom van mij.” Wanneer de zaalshow dan wel zou kunnen plaatsvinden, is nog koffiedik kijken, aangezien de zalen voor de komende tijd allemaal volgeboekt zijn. Al hoopt Julie dat het er wel nog van komt. “Ik zou het zo leuk vinden om ooit eens met papa op de planken te staan...”