Julie Vermeire wil niet in de media werken: “Eerst afstuderen” MVO

31 mei 2020

08u41

Bron: Nieuwsblad 0 Showbizz Hoewel ze veel aanbiedingen krijgt, wil Julie Vermeire (22) voorlopig nog geen job in de media, zoals haar vader, Jaques. Haar studies gaan voor, al brengen die tijdens de coronacrisis ook extra uitdagingen met zich mee.

Julie zit momenteel in haar laatste jaar Media en Entertainment aan de Thomas More Hogeschool in Mechelen. “Ik wijs elk aanbod dat ik krijg af met de boodschap dat ik eerst mijn studies af wil maken”, aldus Julie in het Niieuwsblad. “Voorlopig studeer ik van thuis uit vanwege de lockdown. Lastig, gezien je een hele berg taken meekrijgt en daarmee maar je plan moet trekken.”

Eens ze is afgestudeerd, wil Julie wel graag in de media aan de slag.