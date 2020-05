Julie Vermeire werd vroeger gepest vanwege bekende vader: “Ik heb daar echt van afgezien” BDB

04 mei 2020

22u20

Bron: VIER 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het was niet altijd makkelijk om op te groeien als de dochter van Jacques Vermeire. Dat heeft Julie Vermeire verteld in ‘Gert Late Night’. “Mensen hebben vaak vooroordelen. Zeker in de lagere school werd ik echt gepest omdat ik een bekende papa had”, gaf Julie toe. “Kinderen zeiden dan dingen als: ‘Het is niet omdat je de dochter van Jacques Vermeire bent dat je hier binnen mag hé’. Ik heb daar echt van afgezien. Als ik in een nieuwe klas zat of op kamp ging, vertelde ik dan ook nooit over m’n papa.” Gelukkig waren er ook voordelen. “Zo kon ik veel meemaken. Ik kon bijvoorbeeld mee naar de set voor opnames”, vertelde Julie. De ‘Dancing With The Stars’-winnares liet ook weten dat ze al van jongs af aan een sterke band heeft met haar papa. “En die is doorheen de jaren alleen maar hechter geworden.”