Julie Vermeire waarschuwt volgers voor oplichterij bij Switch: “Ik ben 1.000 euro kwijt”

Consumenten krijgen bij de aankoop van bijvoorbeeld een smartphone ook een ‘gratis verzekering’ van een maand lang, of cashback, aangeboden in de winkel. Vervolgens krijgen de klanten verschillende documenten voorgeschoteld die ze moeten tekenen en waarbij ze ook hun rekeningnummer moeten geven, zogezegd voor de cashback.

Maar daarna krijgt de consument plots verschillende mails dat hij blijkbaar een verzekeringscontract voor een jaar, een abonnement op een cadeaubon of een abonnement voor het maken van een website heeft afgesloten. De totale kost hiervan kan oplopen tot wel 200 euro per maand. Wanneer de consumenten de klantendienst proberen te bereiken, krijgen ze enkel een standaardmail die belooft om terug te komen op hun vraag. Maar dat antwoord komt er niet, zo zegt Test Aankoop, dat aanraadt om de domiciliëring te blokkeren en de terugbetaling van reeds uitbetaalde bedragen te eisen.

Julie Vermeire was één van de gedupeerden. Het is niet duidelijk wat ze kocht, maar dat ze er achteraf heel wat miserie aan overhield, is wel duidelijk: “Ik heb dit onlangs ook meegemaakt”, schrijft ze op haar Instagram Stories bij een foto van het artikel over Test Aankoop, dat een klacht indient tegen Switch. “Ik ben ongeveer 1.000 euro verloren! Schandalig!”, klinkt het bij Vermeire. Vervolgens toont ze hoe enkelen van haar volgers reageren. “Hoe heb jij dat kunnen stopzetten?", vraagt één van haar fans. “Heel lastig om hen te bereiken”, vervolgt Julie. “Wij hebben het aangetekend kunnen laten stopzetten via Sepastop.”