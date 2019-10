Julie Vermeire triomfeert en een weinig verrassende exit in ‘Dancing with the Stars’

IDR

20 oktober 2019

21u57 8 TV De vijfde liveshow van het tweede seizoen van ‘Dancing with the Stars’ leverde opnieuw enkele geslaagde (en minder geslaagde) choreografieën op van onze BV’s. Vandaag mochten ze niet alleen elk een belangrijke gast mee op het podium brengen, ze moesten ook voor de eerste keer een tweede dans brengen.

Julie liet deze week zien dat ze over de juiste moves beschikt en een te duchten concurrente is voor Kelly. Dat terwijl Viktor en Christoff onderaan bungelden. En dat bleek voor Christoff, nadat ook het publiek gestemd had, een kloof die niet meer te dichten viel. Hij moest de show verlaten na Michaël Pas, Ann Pira en Evy Gruyaert.

Christoff & Laura

Nadat Christoff vorige week niet meteen een beste indruk wist na te laten, probeerde hij deze week met een samba om meer indruk te maken. Christoffs verloofde Ritchie kwam mee dansen in deze aflevering, maar ook dat leverde niet het verhoopte resultaat op. “Als ik jou zie dansen, dan levert mij dat geen voldoening”, aldus Sam. Het eerste danstrio van de avond wist er 25 punten mee te sprokkelen. Na de groepsdans kwamen daar nog eens 4 punten bij, wat het totaal op 29 bracht.

Ianthe & Nick

Ianthe koos er voor om haar zussen Gaia en Saartje te betrekken bij haar dans. Het werd een freestyle waarbij Ianthes danspartner Nick werd omgetoverd in een vrouwenmagneet eerste klas. En dat kon de jury wel bekoren, zo bleek. “Een geslaagde dans”, aldus Davy. “Je bent zo veelzijdig. Maar talent zit bij jullie precies in de familie”, oordeelde Joanna dan weer. Dat leverde 31 punten, waarna er naar de groepsdans nog eens 10 punten bijkwamen. Het totaal? 41 punten en de tweede plaats.

Viktor & Natascha

Vorige week bengelden ze onderaan het klassement, maar dat zorgde ook deze week niet voor een verslagen sfeertje in het kamp van Viktor Verhulst. Integendeel, samen met zijn danspartner Natascha en de hulp van Viktors opa Jos probeerden ze de jury te overtuigen met een Weense wals. En dat lukte behoorlijk goed. “Viktor, je hebt opnieuw mijn hart gestolen”, aldus Johanna. “Dit was heel erg mooi”, trad Jan haar bij. Het leverde 28 punten op, met nog eens 2 punten na de groepsdans. Het leverde 30 punten op.

Kelly & Andrei

Kelly danste deze week niet alleen met haar danspartner Andrei, maar ook met haar petekindje Fay (de dochter van Lyndsey, de zus van Kelly) Het trio bracht een Broadway jazz en daarbij werd meteen duidelijk dat Fay niet moest onderdoen voor haar meter. “Bij jullie zitten de dansgenen duidelijk wél in de familie”, grapte Gert Verhulst. Jan Kooijman was dan weer zo enthousiast dat hij zijn tien aan Fay gaf. “Jij was geweldig”, klonk het. Al konden Kelly en Andrei ook bekoren, want ze wisten 32 punten te verzamelen. Na de groepsdans kwamen daar nog eens 8 punten bij. Het totaal? 40 punten en de derde plaats. verrassend, nadat ze wekenlang op de eerste plek kampeerden.

Julie & Pasquale

Pasquale kreeg deze week niet alleen Julie op z’n dak, ook haar twee beste vriendinnen waren van de partij. Het viertal bracht een vurige salsa, en dat vond de jury dik oké. “Het zat er boenk op”, aldus Davy. “Dit was het beste optreden van vanavond”, vond Jan dan weer. Ze kregen 35 punten, waarmee ze op de eerste plaats stonden. Na de groepsdans, waarbij het danskoppel 12 punten kreeg, waren ze afgetekend eerste.

Jani & Bjork

De laatsten, maar zeker niet de minsten. Jani had voor de gelegenheid zijn mama meegebracht, en samen met Bjork brachten ze een combinatie van de sirtaki en een Argentijnse tango. “Het was hartstikke goed”, aldus Jan. Al bleven de punten - ondanks het enthousiasme - enigszinds uit. Zo kreeg het danskoppel ‘slechts’ 28 punten. “Niet zo erg, ik vond het leuk om met mijn mama te dansen.” Na de groepsdans kwamen daar nog 6 punten bij, wat het totaal op 34 bracht.

Dit is de stand na aflevering vijf:

Julie en Pasquale: 47 punten

Ianthe en Nick: 41 punten

Kelly en Andrei: 40 punten

Jani en Bjork: 34 punten

Viktor en Natascha: 30 punten

Christoff en Laura: 29 punten