Julie Vermeire stopt al na drie maanden met radioshow: “Tv-werk krijgt voorrang”

TV Uitspraak Umi Defoort over K-pop wordt uit herhalin­gen van ‘De Slimste Mens’ geknipt

10:19 Donderdagavond gaf producer en dj Umi Defoort (24) in ‘De Slimste Mens' zijn mening over het fenomeen K-pop. Zijn uitspraken vielen echter niet in goede aarde bij de fans van het genre. Door de heisa heeft VIER nu beslist om de uitspraak van Defoort uit de herhaling van de quiz te halen. Dat schrijft Het Nieuwsblad.