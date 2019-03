Julie Vermeire speelt ‘Pussycat’-meisje in nieuwe film 'F.C.De Kampioenen': “Niet zo makkelijk als je denkt” JOBG

21 maart 2019

00u00 0 Showbizz In de nieuwe Kampioenenfilm 'Viva Boma' speelt niet alleen Jacques Vermeire weer mee, ook dochter Julie (20) zal te zien zijn. Ze speelt een van de meisjes in The Pussycat, de favoriete bar van de vleeshandelaar.

"Een hele eer - ik ben al sinds mijn kinderjaren grote fan van De Kampioenen. Al heb ik nu maar een hele kleine rol, hoor", vertelt ze. Gisteren en maandag stond ze op de set als één van de 'Pussycat Girls', de flamboyante dames uit Boma's favoriete bar. "Ik moet niks zeggen, maar wel verschillende gezichtsuitdrukkingen tonen. Niet zo gemakkelijk als je denkt", aldus Julie. "Het enige spijtige was dat mijn papa nu net geen opnames had. Ik had graag met hem op de set gestaan."

De dochter van Jacques ‘DDT’ Vermeire en Eva Pauwels was in de vorige Kampioenenfilm ‘Forever’ ook al te bespeuren op de achtergrond. Jits Van Belle en Liesa Naert, vier jaar geleden al als Pussycat-meisjes te zien in de tweede film, zijn er ook in de vierde film opnieuw bij. FC De Kampioenen: Viva Boma verschijnt op 18 december in de bioscoop