Julie Vermeire na hevige kritiek op 'De Vermeires': "Gelukkig is de Julie van nu niet meer te vergelijken met die van 3 jaar geleden”

ShowbitsHoe ga je om met de druk van sociale media? Een vraag waar Julie Vermeire proefondervriendelijk een antwoord op vond. Ze stond meermaals in het oog van een mediastormpje. Die ervaringen heeft ze nu gebundeld in haar boek ‘Soulshine op sociale media’. Ze vertelt er Jarne alles over in een nieuwe Showbits. Vandaag signeert ze haar boek trouwens in Standaard Boekhandel in Leuven (13.00 - 14.30u) en zaterdagnamiddag in het Waasland Shopping.