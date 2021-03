Julie Vermeire krijgt eigen kledinglijn

HLN TALKS Gilles De Coster: “De Mol draait niet om fucking corona, en maar goed”

21 maart Vanavond geeft Gilles De Coster (40) het startschot van een nieuw ‘De Mol’-seizoen. De trailer die we vorige week al te zien gekregen verraadt dat het programma ook dit jaar weet te verrassen. In een exclusief gesprek met Magali De Reu vertelt de presentator hoe corona de reeks heeft beïnvloed en verklapt hij wat we mogen verwachten van de eerste beelden.