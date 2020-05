Julie Vermeire gaat radio presenteren als TikTok-experte LOV

05 mei 2020

07u20 0 Showbizz Dinsdagochtend is Julie Vermeire (21) van start gegaan met een TikTok-rubriek in de ochtendshow bij radiozender NRJ. Julie zal ochtend-DJ’s Kim en Michaël en de luisteraars inwijden in de do’s en don’ts op TikTok.

Het sociale netwerk TikTok is sinds de coronacrisis populairder dan ooit. Om nieuwkomers bij te staan met raad en daad, halen ochtend-DJ’s Kim Muylaert en Michaël Joossens bij NRJ een expert in huis. Julie Vermeire wist al meer dan 100.000 volgers te vergaren en plaatst dagelijks vrolijke dansvideo’s, vaak met een verschijning van vader Jacques.

“Ik was al een paar keer te gast bij NRJ en dat is elke keer zo plezant. Wat een zotte energieke bende! Ook met ochtend-DJ’s Kim en Michaël klikt het bijzonder goed. Zij kunnen me heel wat tips geven over radio maken en nu kan ik hen helpen om te knallen op TikTok. Die vroege uurtjes neem ik er graag bij”

Julie Vermeire zal elke dinsdagochtend net na 8u te horen zijn op NRJ met haar nieuwe rubriek.