Julie Vermeire gaat ochtendshow op NRJ presenteren én vloggen voor VIJF LOV

30 juni 2020

09u18 4 Showbizz Dinsdagochtend presenteerden NRJ-dj’s Michaël Joossens en Kim Muylaert hun laatste ochtendshow voor de zomerstop. Vanaf 17 augustus komt er een gloednieuwe ochtendshow, van 6 tot 10 uur, waarin Michaël het gezelschap krijgt van Julie Vermeire (22) en Josefien Weyns (20). Daarbovenop mag Julie ook haar leven op beeld vastleggen voor VIJF.

Vanaf 17 augustus zal Julie Vermeire samen met Michaël Joossens de luisteraars de dag intrekken, elke ochtend, van maandag tot donderdag, van 6 tot 10 uur. “Sinds kort kom ik elke week langs in de ochtend van NRJ en ik sta altijd vol bewondering te kijken hoe ze daar zo vroeg op de dag de luisteraars op sleeptouw nemen. We zijn ook al een paar keer samen de studio in gedoken en ik vind het geweldig om beetje bij beetje de magie van radio te ontdekken. Al minstens tot aan de eindejaarsfeesten ga ik deze uitdaging aan, een unieke kans. Ik heb ontzettend veel zin in dit nieuwe avontuur en ga samen met de luisteraars en het team van NRJ volop op ontdekking”, zegt Julie. Op vrijdagochtend krijgt Michaël het gezelschap van Julies ‘bff’ Josefien Weyns. De twee leerden elkaar kennen tijdens hun opleiding.

Kim Muylaert mag vanaf augustus wat langer uitslapen en zal na de zomer ‘NRJ Break’ presenteren, tussen 12 en 14 uur.

Vlogs

Dat is niet alles, want naast de radio, zal Julie ook op je beeld verschijnen. Elke dinsdag en vrijdag kan je om 11u terecht op VIJF.be voor een nieuwe vlog waarin Julie je mee op pad neemt. Van dates met haar beste vriendin tot etentjes met papa Jacques Vermeire. Hieronder kan je alvast de eerste vlog bekijken.



