Julie Vermeire: “Een modellenbureau vond dat ik moest afvallen om voor hen te werken” Redactie

18 september 2019

12u00

Zondag is Julie Vermeire (21) te zien in de eerste aflevering van 'Dancing With The Stars'. Ze is goed in vorm om aan de wedstrijd deel te nemen, maar in Humo vertelt de dochter van Jacques hoe ze ooit gewichtsinstructies kreeg door een modellenbureau. Ze bedankt nadien vriendelijk.

“Een modellenbureau heeft me eens gevraagd langs te komen”, vertelt Julie in Humo. “Ze hebben me daar toen opgemeten en zeiden meteen dat als ik voor hen wilde werken, ik eerst zou moeten afvallen. Ik heb hen toen vriendelijk bedankt en heb thuis meteen een zak chips opengedaan (lacht). Ik vond dat ze me moesten nemen zoals ik was.” Julie viel wel net tien kilo af. “Toen ik naar de hogeschool ging, nam ik geen gezonde boterhammen meer mee, maar kocht ik witte belegde broodjes en at ik tussendoor koffiekoeken. Als je dan niet sport, komen de kilo’s er snel bij, hoor. Op een gegeven moment keek ik in de spiegel en dacht ik: ‘Dit moet anders.’ Ik was ook altijd moe. Lag altijd maar op de zetel. Ging niet meer weg met vrienden. Daar had ik de energie niet meer voor. Ik moest echt anders gaan leven, vond ik, en ben naar een diëtiste gestapt.”

