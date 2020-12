Julie Vermeire deelt eerste foto van nieuwe vriend (en brengt ook meteen kerst met hem door)

In april van dit jaar maakte Julie Vermeire nog bekend dat er een einde was gekomen aan de relatie met haar toenmalige vriend Willem, met wie ze zo’n twee jaar samen was. “Ik heb de beslissing zelf genomen en ben nu happy single”, legde ze uit. “Maar een nieuwe relatie zie ik nog niet meteen zitten. Mijn kop staat daar momenteel écht nog niet naar.”

Daar kwam inmiddels dus verandering in: via Instagram mag blijken dat Julie een nieuwe vriend heeft. Het gaat om Lau Dursin, een student Architectuur aan de Universiteit van Leuven. Op de foto is het koppel innig dansend te zien. En vooral de vele reacties van hun volgers laten er geen twijfel over bestaan: “Oooh, zo officieel! Jij verdient het om gelukkig te zijn. Veel geluk samen. En geniet van elkaar”, schrijft iemand. Of ook: “Zo zo zo blij voor jou! Ik wens jullie zooooveel geluk samen, you deserve it baby! Fijne feestdagen en geniet ervan samen, zie je graag.”