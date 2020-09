Julie Vermeire breekt voet na ‘gevecht’ met vervelende mug MVO

17u31 0 Showbizz De nachten van Julie Vermeire (22) zijn korter, nu ze sinds augustus mee de NRJ-ochtend presenteert. En niet alleen korter, maar ook avontuurlijker, zo blijkt. Vannacht ging ze het gevecht aan met een storende mug. Daarbij maakte ze een verkeerde beweging en ‘hoorde ze iets kraken’ in haar rechtervoet. Die is helaas gebroken.

“Met pijn en een behoorlijke zwelling, vertrok ze meteen na de uitzending naar de spoeddienst”, klinkt in een statement van NRJ. “Het resultaat daarvan was snel duidelijk: een voetbotje in twee en zes weken gips. Extra pittig voor iemand die dansend door het leven gaat.”

“Julie is nog maar een paar weken radio aan het maken bij ons”, aldus programmamanager Nathalie Delporte. “En als je dan 4 uur lang presenteert met een gebroken voet vóór je een dokter opzoekt, dan is het duidelijk: ze heeft de radiopassie al beet.”

Josefien Weyns, die sowieso op vrijdag presenteert naast Michaël Joossens, is morgen op post. Dat de twee elkaars beste vrienden zijn en ondertussen samenwonen komt goed uit, want vanaf maandag is Josefien ook Julie’s chauffeur. Ze is dus vanaf maandag wel gewoon weer aan het werk.

“Het goede nieuws: de mug is dood!”, geeft men nog mee.