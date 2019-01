Julie Van den Steen zit meer dan 6 uur per dag aan haar telefoon gekluisterd KD

29 januari 2019

13u22

Bron: MNM 1 Showbizz MNM-dj Julie Van den Steen (26) besteedt elke dag meer dan 6 uur aan haar smartphone. Dat is drie keer meer dan collega Peter Van de Veire (47), hij heeft een schermtijd van 1 uur en 54 minuten.

Voor de actie #schermtijd ging MNM na hoe het gesteld is met het smartphonegebruik van de Vlaming. Luisteraars konden via een app, die alles bijhoudt, hun resultaten doorsturen. Ook MNM-dj Julie en Peter deden de test. Zij kwamen uit op respectievelijk 6 uur en 2 minuten, en 1 uur en 54 minuten.

17 minuten per dag, zo weinig gebruikt een bepaalde luisteraar van MNM zijn of haar telefoon. De zwaarst verslaafde gebruiker zat aan 10 uur en 57 minuten. De radiozender rekende uit dat dit uitkomt op een volle drie dagen per week. Gemiddeld wordt een smartphone zo'n 3 uur en 50 minuten gebruikt, wat neerkomt op iets meer dan een volledige dag per week.

Opvallend: vrouwen en mannen gebruiken hun smartphone evenveel. Volgens MNM gebruikt het mannelijke geslacht z’n mobieltje zo'n 3 uur en 56 minuten per dag, terwijl vrouwen aan 3 uur 45 zitten. Een verschil van amper 10 minuutjes per dag.

De boosdoener voor al dat smartphonegebruik is sociale media. Bij 94% van de MNM-luisteraars die meewerkten aan het project, staan sociale media op nummer 1. De andere 6% opteert voor games en het gebruik van de smartphone voor hun productiviteit.