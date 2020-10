Julie Van den Steen werd tijdje gestalkt: “Pas sinds de lockdown durf ik weer alleen buiten als het donker is”

“Nog geen week nadat ik was gestopt bij MNM is mijn auto op een nacht volledig in de prak geslagen: mijn ruiten kapot, de deuren geblutst en de velgen eraf getrokken”, aldus Julie in HUMO. “Heel even dacht ik dat ik het slachtoffer was van hangjongeren, maar toen bleek het toch om een persoonlijke afrekening te gaan. Diezelfde dag waren er ook berichten naar krantenredacties gestuurd, waarin stond dat ik ongeneeslijk ziek was en zou sterven. Er zaten foto’s bij van mij, getrokken door het raam van mijn appartement. Zo griezelig”, klinkt het. “Het bleken twee losstaande gevallen van stalking te zijn. De zomer waar ik zo hard naar had uitgekeken, werd de hel: de politie patrouilleerde in mijn buurt en ik mocht niet buiten. Ik was doodsbang, sliep nog minder dan anders. De wereld is nu echt om zeep, dacht ik.”