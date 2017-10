Julie Van Den Steen toont voor het eerst haar vriend Heuglijk nieuws, want MNM-presentatrice Julie Van Den Steen heeft een nieuwe vriend: Maarten Verhulst. Het koppel is al een tijdje samen, maar trokken er afgelopen weekend pas voor het eerst publiekelijk op uit. TDS

13u54 55 Kristof Ghyselinck

Nadat ze vorig jaar nog een veelbesproken relatie had met presentator Steven Van Herreweghe, heeft MNM-presentatrice Julie Van den Steen opnieuw de liefde gevonden bij Maarten. De MNM-sidekick nam haar kersverse liefde mee naar de feestelijke première van de musical 'Pippi zet de boel op stelten', waar het koppel graag op de foto ging.

Julie en Maarten zijn al een tijdje samen. Eerder dit jaar deelde de sidekick van Peter Van De Veire al enkele romantische foto's op Instagram, toen de twee op citytrip naar Parijs trokken. Aan onze collega's van 'Nina' vertelde Julie al hoe gelukkig ze is met Maarten. 'Maarten is de schoonste en liefste mens die ik ken en naar wie ik enorm hard opkijk… Alles wat voor optimisme staat, zit in één persoon en dat is mijn lief', klonk het.

Hallo remedie Blue Monday 👋🏻#throwback #toenscheendezonnog ☀️☀️ Een foto die is geplaatst door Julie Van den Steen (@julievandensteen) op 16 jan 2017 om 08:06 CET

Dagtrippers in Amsterdam pt. 1 💛 Een foto die is geplaatst door Julie Van den Steen (@julievandensteen) op 30 dec 2016 om 20:57 CET

Ja! Kerstmis! Melige kaartjes 💛 Een foto die is geplaatst door Julie Van den Steen (@julievandensteen) op 20 dec 2016 om 05:13 CET