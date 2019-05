Julie Van den Steen stopt met Ochtendshow MNM SD

29 mei 2019

08u21

Julie Van den Steen (26) heeft deze ochtend op MNM bekendgemaakt dat ze stopt als sidekick bij 'De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow' en als MNM-dj. Wat Van den Steen hierna gaat doen, is nog niet bekend.

“Vijf jaar ochtendshow met Peter Van de Veire betekent vijf jaar lang een slaaptekort opbouwen, veel lachen, veel leren en vooral veel liefde van en voor de luisteraar van MNM”, vertelt Julie Van den Steen. “Ik ben zo ongelofelijk dankbaar voor alles dat ik er heb mogen doen. Maar het is tijd om wat langer dan 03.03 uur te slapen en na te denken over wat hierna komt. Ik ga iedereen die naar MNM luistert en er werkt héél hard missen.”

Al sinds augustus 2014 is Van den Steen de vaste sidekick van Peter Van de Veire in de Ochtendshow. Ook hij had een speciaal afscheidswoordje voor haar. “Lieve Julie: de eerste dag kwam je te laat. De tweede dag deed je me erg hard lachen en de derde dag kreeg ik een draai rond mijn radio-oren. De 5 jaar daarna waren van het beste dat een radio-dj heeft laten horen en zien. De luisteraar van MNM is daar nog niet goed van. Mensen met jouw talent moeten uitvliegen. Met vleugels die je op plaatsen zullen brengen waarvan je nu nog niet weet dat ze bestaan. Merci voor dit wonderlijke avontuur en vooral: enorm veel succes met het boeiende vervolg. En je weet: Alles Komt Altijd Goed. Altijd...”

Ook Rino Ver Eecke, nethoofd van MNM, neemt met trots maar ook met wat spijt in het hart afscheid van Julie: “Het was een plezier om Julie elke ochtend samen met Peter de leukste ochtendshow van Vlaanderen te horen maken. We zagen Julie ontzettend sterk groeien als radiomaker. Jonge mensen kansen geven en zichzelf laten overstijgen, daar doen we het bij de VRT en bij MNM in het bijzonder voor. Kansen geven betekent ook loslaten. Julie kiest ervoor om haar vleugels uit te slaan. We zien haar met spijt ons warme nest verlaten maar dat houdt ons niet tegen om Julie alle succes toe te wensen.”

Wat de plannen van Julie Van den Steen nu zijn, of wat er met de ‘Grote Peter Van de Veire Ochtendshow' zal gebeuren, is nog niet bekend.