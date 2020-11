Julie Van den Steen reageert op geruchten over romance met Kevin Janssens

Julie belde met Kevin tijdens het avondblok van Vincent Fierens op Qmusic. Ze bracht daarbij de geruchten over een romance tussen hen ter sprake. “Het is natuurlijk niet onbegrijpelijk dat je verliefd bent geworden op Wolf”, grapte Janssens. “Ik voel me zeer gevleid.”

Al drukte Julie daarna de geruchten meteen de kop in. “Ik word niet zo snel verliefd”, biechtte ze op. “Het klopt wel dat ik droomde over Wolf, maar niet over Kevin Janssens. Laat me dat even duidelijk maken. Ik droomde daar ook over omdat hij me deed denken aan mijn hond. Het is niet omdat heel Vlaanderen verliefd is op Kevin dat ik dat ook ben.”