Julie Van den Steen opnieuw single: "Ik ben van plan om nu even alleen te blijven"

19 september 2020

07u44

Bron: NB 3 Showbizz Begin augustus spraken ze nog over samenwonen, maar intussen is de relatie tussen Julie Van den Steen en haar vriend voorbij. Momenteel is haar hond de enige liefde in haar leven, vertelt ze in Het Nieuwsblad. “ Liefdesverdriet vind ik nog altijd het meest verschrikkelijke gevoel dat er is.”

In ‘The Masked Singer’ kon je Julie Van den Steen gisteren vrolijk mee zien raden naar de bekende Vlamingen in de kostuums, maar op privévlak gaat het momenteel ietsje minder goed. “Ik ben nu single”, klinkt het in Het Nieuwsblad. “En ik ben van plan om even alleen te blijven. Om weer op mijn plooi te komen. Het is vrij recent, ja. Al begin ik mij nu beter te voelen. Liefdesverdriet vind ik nog altijd het meest verschrikkelijke gevoel dat er is.”

Julie is een vrouw met pit, en dat vinden niet alle mannen even leuk. “Ik krijg van mannen altijd te horen: dat is leuk, zo’n vrouw met pit die niet op haar mond gevallen is. Tot we een relatie beginnen en dan blijken ze daar na een maand of drie toch altijd iets meer moeite mee te hebben. Ik wacht nog altijd op de man die daar volledig mee om kan.”

De VTM-presentatrice wordt gelukkig goed omringd. “Ik ga nu sinds een jaar wekelijks praten met een psycholoog. Ik ging elke week sporten met een personal trainer en ik besefte: eigenlijk zou dat voor mijn geest ook geen kwaad kunnen. En zo zie ik haar ook echt: als een personal trainer voor mijn geest.”

