Julie Van den Steen in tranen voor uitdaging in ‘Beat VTM’: “Ik ben echt superbang” Redactie

09 februari 2020

15u47 1

Julie Van den Steen (27) is het derde VTM-gezicht dat zich aan een uitdaging mag wagen in ‘Beat VTM’. De Gentse gaat daarin apneuduiken tegen de onbekende Sara uit Deinze. De gedachte om zonder zuurstofflessen te duiken beangstigt Julie wanneer ze voor een generale repetitie het water in gaat. “Het is hier megakoud, hier is echt véél water en het is heel diep: ik ben echt superbang”, klinkt het in tranen. Kan Julie zich herpakken voor de finale?

‘Beat VTM’: maandag om 20:35 op VTM.