Julie Van den Steen heeft contract bij VTM beet en krijgt vaste rubriek in opkomende talkshow MVO

16 oktober 2019

06u32 4 Showbizz Voormalig MNM-stem Julie Van den Steen liet enkele maanden geleden de ochtendshow van Peter Van de Veire achter zich en gaat nu voor een nieuwe uitdaging. Ze heeft een contract getekend bij VTM, waar ze onder meer een vaste rubriek krijgt in de opkomende talkshow van Davy Parmentier.

Julie gaat deel uitmaken van de nieuwe talkshow die eind deze maand van start gaat. Gastheer van dienst wordt daar creatief directeur Davy Parmentier, maar Julie krijgt dus ook een vaste rubriek. Aan welke projecten ze daarnaast nog zal deelnemen, is nog niet duidelijk.

Julie kondigde in mei dit jaar aan dat ze de radiowereld achter zich liet, maar gaf toen nog niets prijs over haar verdere plannen. “Het is tijd om wat langer te kunnen slapen en na te denken over wat er hierna komt”, besloot ze.

Julie is niet het enige nieuwe gezicht bij VTM, want eerder deze week raakte bekend dat ook Karen Damen haar overstap van SBS naar VTM maakt.