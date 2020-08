Julie Van den Steen gaat binnenkort samenwonen met vriend: “Onze discussies gaan vaak over eten” BDB

01 augustus 2020

08u25

Bron: NB 0 Showbizz Eén jaar geleden deelde ze hun eerste foto op sociale media en nu is VTM-gezicht Julie Van den Steen (28) klaar voor de volgende stap in haar relatie met de Gentse cafébaas Adrian. “Binnenkort gaan we samenwonen”, vertelt ze in Het Nieuwsblad.

Zotte ruzies heeft Julie nog niet gehad met haar vriend. “Zelfs niet tijdens de lockdown", vervolgt ze in dezelfde krant. “Als we discussiëren dan gaat het over tijd: we hebben het allebei heel druk, dus moeten we onze planning op elkaar afstemmen. Al gaan de meeste discussies toch over eten. Dat hij de frigo leeg eet als hij bij mij en mijn huisgenoot thuiskomt, bijvoorbeeld. Ik probeer eigenlijk conflicten altijd te vermijden, omdat ik me de dingen te hard aantrek en er wakker van lig. Maar dat is het probleem: doordat ik conflicten wil vermijden, komt het er plots allemaal in één keer uit en zeg ik dingen die ik niet meen. Dan ­escaleert het vaak zonder dat het nodig is.”

De VTM-presentatrice geeft ook toe dat ze zich maar op één moment verlegen voelt: zonder kleren. “Dan durf ik niet onmiddellijk naar mezelf te kijken. Ik had het er best moeilijk mee om me de eerste keer uit te kleden voor mijn lief. Pas op, ­intussen kan ik op sommige dagen wel zeggen dat ik er goed uitzie. Dat is al een hele evolutie, want al zo lang als ik me kan herinneren, voel ik me onzeker. Omdat ik vroeger op school veel hoorde dat ik molliger was. Dat zit er zo hard in omdat het zo vaak is gezegd, terwijl ik rationeel weet dat ik niet per se lelijk ben. Maar ik voel me vaak gewoon minder mooi dan de rest.”

