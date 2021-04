Julie Van den Steen excuseert zich voor wandaden van koloniale grootvader

Presentatrice Julie Van den Steen ligt nu al eventjes onder vuur op sociale media. Oorzaak van de kritiek is een fragment uit het VTM-programma ‘Later Als Ik Groot Ben’. In het programma deed Julie nogal lacherig over haar opa. Op een gegeven moment vroeg ze bovendien aan Eric Goens of haar opa een slechte mens was. In de reeks kwam de grootvader van Julie, Gerard Soete, inderdaad kort even aan bod. Soete was een Belgische rijkswachter wiens bekendheid in 1999, een jaar voor zijn dood, serieus is toegenomen. Toen raakte bekend dat hij betrokken was geweest bij de nasleep van de moord op Lumumba. In ‘De Moord op Patrice Lumumba’, een boek van de Vlaamse socioloog Ludo De Witte, gaf hij toe dat hij het stoffelijk overschot van de man uit de weg had geruimd. Ook verklaarde hij geen spijt te hebben van de moord omdat hij Lumumba als een gevaar beschouwde.