Julie Van den Steen en Conner Rousseau vallen in de prijzen tijdens de eerste Lockdown Awards van Qmusic

BINNENKIJ­KEN. An Swarten­broekx: "De foto van Johny geeft mij de kracht om te dromen van het onmogelij­ke"

18:00 Een nieuwe lente, een nieuw begin. Ook An Swartenbroekx (51) is klaar voor een ander hoofdstuk. Letterlijk, want aan haar thuisbureau pent ze geen Kampioenen-scenario’s meer, maar kinderboeken. En ze heeft, na 31 jaar, ook een nieuwe coupe. “Ik voel me écht als nieuw”, vertelt ze wanneer ze ons een rondleiding door haar huis geeft. “En als ik mag dromen: als het boek scoort, kan Duupje misschien ook wel terug op tv komen.”