Julie Van den Steen eerste gast in ‘Flowjob’: “Ik zou wel eens een onenightstand willen met een vrouw” SDE

04 september 2019

18u40

Studio Brussel lanceerde 'Flowjob', een vijfdelige videoreeks waarin Flo Windey (24) met bekende en onbekende gesprekspartners over hun seksleven praat. Eerste gast was Julie Van den Steen (27), die meteen enkele opmerkelijke uitspraken deed.

In de eerste aflevering van ‘Flowjob’ nodigde Flo Windey voormalige radiopresentatrice Julie Van den Steen uit. Die verklapte dat ze wel eens fantaseert over seks met een vrouw, en dus bicurious is, zoals dat zo mooi heet. “Ik zou misschien wel eens een onenightstand willen doen met een vrouw", klonk het. “Ik ga op straat ook sneller kijken naar een vrouw dan naar een man: ik vind vrouwen veel mooiere wezens. En ik denk dat ze in bed ook zo anders kunnen zijn. Daar ben ik wel heel benieuwd naar."

Van den Steens huidige relatie - met een man - hoeft die fantasieën zelfs niet in de weg te staan, vertelde ze. “Ik heb ook al tegen mijn lief verteld dat ik dat wil doen, en ik heb toestemming gekregen”, glimlachte ze. Maar een open relatie ziet ze dan weer niet zitten. “Ik heb er al over nagedacht, maar ik denk niet dat ik dat ga kunnen, meerdere mensen graag zien. Plus: dat lijkt me zó vermoeiend!”

Daarnaast gaf Van den Steen toe dat ze zich regelmatig onzeker voelt tijdens de seks. “Niet zozeer om wat ik doe, maar meer over hoe ik eruitzie", klonk het. “Ik voel mij nu eenmaal zoals ik mij voel, en ik zie mijzelf elke ochtend zonder kleren. Dat vind ik niet mooi, dus ik kan mij niet inbeelden dat een man die op of onder mij ligt, dat wél mooi kan vinden. Ik kan dat nog altijd niet vatten.” Maar, voegde ze eraan toe: “Ik ben wél heel blij met mijn vagina en borsten. Alles zit daar keigoed!”