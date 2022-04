Julie Van den Steen doorstond al heel wat stormen: “Dat ik bij me thuis fysiek ben aangevallen, daar ben ik lang voor in therapie gegaan”

TV Hoe klinkt Christoff’s hit ‘Sweet Caroline’ in ‘I Can See Your Voice’?

In ‘I Can See Your Voice’ draait alles om die ene vraag: kan je aan iemand zien of die goed kan zingen of niet? Jonas Van Geel daagt zaterdag Christel en Evi uit, twee nichtjes en grote idolen van gastvedette Christoff, de schlagerkoning van Vlaanderen. Jonas wil weten of panellid Kamal Kharmach van schlagers houdt. “Neen, ik ben meer fan van bakkers. Van éclairs en zo”, klinkt het. Naast hem geven Vincent Fierens, Ingeborg Sergeant en Kürt Rogiers mee advies aan de kandidaten.

