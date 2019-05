Julie Van den Steen deelt haatberichten die ze kreeg via Facebook MVO

22 mei 2019

09u26 15 Showbizz MNM-gezicht Julie Van den Steen had het wel even gehad met de man die haar al enkele jaren lastigvalt via Facebook. Ze deelde de haatberichten die hij haar stuurde via Instagram.

In mei 2016 stuurde hij haar opeens ‘Facebook sletje’, waarop Julie enkel verontwaardigd ‘Excuseer?' op reageerde. De man probeerde het af te doen als een grapje. ‘Ik zag je op Facebook live zitten, het is maar een grapje he zeg. Alles goed met jou?’. Toen Julie daar niet meer op reageerde, bleef het even stil.

Een paar maanden later, in augustus, was hij daar weer. Hij noemde haar uit het niets ‘hoer’. Daar volgende geen reactie van Julie meer op.

Net wanneer je zou denken dat hij het aandacht zoeken opgaf, verscheen hij dit jaar weer op Julie’s schermpje. ‘Jij denkt ook dat je alles bent in Gent, he? Omdat je op de radio komt en wat bv’s kent!’. Julie had er genoeg van en postte zijn berichten op Instagram. Zijn naam schermde ze wel af. ‘Wel, wel, wel, dat escaleerde snel’, schrijft ze bij de foto.