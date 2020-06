Julie Van den Steen bloopert er op los in campagnefilmpje ‘Hoe is ‘t?’ SDE

09 juni 2020

07u26

Bron: VTM 0

Bij een nieuwe campagne hoort doorgaans ook een tv-spotje. Dat is bij ‘Hoe is ‘t?’, de nieuwe actie van Rode Neuzen Dag niet anders. Alleen liepen de opnames niet bepaald van een leien dakje. Julie Van den Steen kon haar lach namelijk moeilijk onderdrukken in het gezelschap van Bart Kaëll.