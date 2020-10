Exclusief voor abonnees Julie Van den Steen (28), jurylid in 'The Masked Singer’: "Van mij zullen nooit naaktfoto’s de ronde doen" Dietert Bernaers

04 oktober 2020

06u00 2 Showbizz Op vrijdagavond probeert ze, net als anderhalf miljoen andere Vlamingen, uit te vissen wie Aap, Zeemeermin of Duiker is. Grappig eigenlijk, want Julie Van den Steen (28) denkt dikwijls dat ze zélf ontmaskerd zal worden. "Ik heb soms het gevoel dat ik eigenlijk niets kan", zegt ze. "Ik vrees dat de wereld dit ooit zal ontdekken." Openhartig praat ze over haar nieuwe job bij VTM, de kritiek die ze daarop krijgt en haar moeilijke tienerjaren. En ze reageert ook op de naaktbeelden die de ronde deden, onder meer van haar ex-collega. “Zulke beelden wil je echt niet zien.”

'The Masked Singer' is dé tv-hit van het najaar. Gisteravond zat opnieuw half Vlaanderen voor de buis voor een portie onversneden nattehaartjestelevisie: van 8 tot 88, frisgewassen na de werkweek, hapje-tapje in de aanslag.

Zag het Koreaanse format er op papier nog enigszins onzalig uit - zingende BV's verkleed als libelle of suikerspin: what the f*ck? - dan blijkt het programma in de praktijk een welgekomen vorm van lichttherapie in deze donkere tijden. En niet alleen de exuberant gekostumeerde zangers stralen, ook jurylid Julie Van den Steen werpt week na week één grote, heldere lichtbundel de huiskamers in. "Zelfs tijdens de eerste aflevering kreeg ik nog berichtjes van vrienden: 'Waar ben je nu in verzeild geraakt?'", vertelt ze. "Maar nauwelijks enkele minuten later ging iedereen al overstag. De 'guessing game' is verslavend: je wilt gewoon weten wie onder dat masker zit. Telkens wanneer de ontknoping volgde op het einde van een opname, deed ik bijna pipi in mijn broek, zo spannend vond ik het. Echt, ik heb me zó hard geamuseerd. Geen seconde heb ik het gevoel gehad dat ik aan het werken was. Hoe je me op het scherm bezig ziet, zo zou ik ook thuis in mijn zetel gereageerd hebben."

