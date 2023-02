“Julie is echt een Disney-prinsesje”: eerste beelden van ‘De Vermeires’ tonen gezinsleven van Julie, Maxime en Jacques

Showbits Waarom één aflevering van de nieuwe fictie­reeks ‘Assisen’ nooit antenne zal halen

‘De Balletmoord’, daar draait alles rond in de nieuwe fictieserie van Play: ‘Assisen’. Het programma wordt gemaakt door het productiehuis van James Cooke en dus door dezelfde mensen als de ‘Assisen’-theaterstukken. Daarin kon het publiek zelf de afloop van het proces bepalen en dat zal de kijker nu ook kunnen doen op TV. Zij kunnen meebeslissen of de beschuldigde veroordeeld wordt of niet door de assisenjury? Acteurs Filip Peeters, An Miller, Violet Braeckman, Geert Van Rampelberg en Joke Emmers geven toelichting over het unieke concept. Bekijk het in een nieuwe Showbits.

6:54