Julie is de nieuwe vriendin van 'Temptation' Tim: "Ik ben op z'n persoonlijkheid gevallen" MV

05 februari 2020

12u00

Bron: TV Familie 9 Showbizz Met zijn toenmalige lief Deborah nam glazenwasser Tim Wauters (32), beter bekend als Timtation, deel aan ‘Temptation Island’. Hij wou haar ten huwelijk vragen, maar binnen de kortste keren liet hij z’n oog vallen op de Hollandse verleidster Cherish. Al liep ook die romance met een sisser af. Nu heeft Tim met de 27-jarige Julie Nechelput, die een zoontje van 6 heeft, nieuw liefdesgeluk gevonden. “Er was meteen een vonk tussen ons”, vertelt het koppel in TV Familie.

“Ik ben zo blij dat zij in m’n leven is gekomen’, glundert Tim. “Je gelooft me misschien niet, maar deze keer is ‘t echt héél zeker. Zij geeft me zo’n speciaal gevoel. In heel korte tijd is alles gewoon vanzelf gegaan en perfect geworden.”

