Julie, ex van ‘Thuis’-acteur Mathias Vergels, geeft hun breuk een plaats: “Ontzettend opgelucht dat ik dit heb overleefd”

SHOWBIZZ

In maart raakte bekend datcteur Mathias Vergels, bekend van zijn rol als Lowie in ‘Thuis’, en zijn vrouw Julie Houtman (28) uit elkaar zijn . Dat liet Julie toen zelf weten. De twee waren bijna vijf jaar een koppel en hebben samen een zoontje, Emile. Inmiddels zijn we zo’n twee maanden verder en heeft Julie zich wonderwel herpakt na de huwelijksbreuk, zo schrijft weekblad TV Familie.