Julie De Donder overwint anorexia en start zangcarrière: “’De dochter van’, daar wordt niet iedereen enthousiast van”

In ‘Blind getrouwd’ geven de twee resterende koppels elkaar het jawoord. Een van de bruidegommen is Matthieu (32). Terwijl hij vol spanning op zijn aanstaande bruid wacht in het stadhuis van Mechelen, maakt hij alvast kennis met haar metekindje Emile. En die klik zit duidelijk al meteen goed. “Heb je ook stress voor vandaag? Moet ik voorlezen?” Of de klik met zijn aanstaande echtgenote ook zo goed zal zijn, ontdekken de kijkers op maandag 11 september in een nieuwe aflevering.