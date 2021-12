Julia’s vuurdoop als K3: “Jeetje, het is nog beter dan ik me had voorgesteld”

ShowbizzHaar eerste optreden voor krijsende fans, haar eerste selfies uitdelen. Julia (19) beleefde haar K3-doop gisteren aan het Joe-kersthuis in Antwerpen. “Ik kan wel huilen van emotie, dit voelt zoveel specialer dan ik mij had voorgesteld!” Vandaag verschijnt meteen ook het eerste album waarop ze te horen is. “En ik ga gewoon slapen”, lacht ze. “Het is onze eerste vrije dag in twee weken.”