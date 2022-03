Julia straalt tijdens eerste K3-show: “Zenuwachtig, maar enorm blij”

TV Met dank aan ‘The Masked Singer’: VTM beleeft sterkste maand in meer dan 20 jaar

Februari was een topmaand voor VTM. De zender kon in februari een marktaandeel van 29,6 procent voorleggen, een record sinds 2001. Dat succes is grotendeels te danken aan het tweede seizoen van ‘The Masked Singer’, dat momenteel loopt. De show is het best scorende programma ooit voor VTM.

3 maart