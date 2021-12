Julia slaagt met glans tijdens haar eerste K3-show én wordt verrast door vriendje Ben: “Het worden als koppel spannende tijden”

Trotse entourage

Ook de ouders van Julia kwamen haar aanmoedigen samen met broer Joris en zijn vriendin Jolien. “Niet alleen Julia is ontzettend blij met deze kans. Wij ook”, klinkt het bij mama Nienke. “Toen ze een hele tijd geleden zei dat ze mee zou doen aan ‘K2 Zoekt K3’, dachten wij dat het iets voor haar was. Dat ze effectief gekozen is door Hanne en Marthe: nou, da’s héél bijzonder.” “Ik besef dat we als koppel spannende tijden het hoofd moeten bieden, maar daar hebben we voor dit hele avontuur goed over gepraat” vertelt Ben. “Vandaar dat Julia ook zo enthousiast met haar leven als K3'tje kan starten. Bepaalde dingen zijn voor haar geen hindernissen, omdat we al beslist hebben hoe we daarmee om zullen gaan.”